Kathrin Siemokat-Jackson auf der Bühne

Kathrin Siemokat-Jackson

Founder & Speaker.
Für eine starke Marktposition.

Ich bin Gründerin der Hamburger Digital Marketing Agentur kaylis innovations. Mein Ziel: Unternehmen mit System zum Marktführer zu machen. Als Speaker zeige ich auf Bühnen in D‑A‑CH, wie das gelingt.

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  • 2010

    Gründung kaylis innovations

  • 15+

    Jahre Speaker in D‑A‑CH

  • 20+

    Jahre im Digital Marketing

  • 60+

    Unternehmen begleitet

„Erfolgreiche Unternehmen brauchen mehr als gute Ideen. Sie brauchen einen klaren Fokus.“

Kathrin Siemokat-Jackson

Mein Weg

Von der ersten Kampagne zum eigenen Unternehmen.

2005

Der Einstieg

Erste Website-Optimierung, erste Suchmaschinen-Kampagne und parallel ein berufsbegleitendes Studium im Marketing-Management.

2010

Die Gründung

Gründung von kaylis innovations als Boutique-Agentur für Digital Marketing, Websites und Consulting.

Heute

Founder & Speaker

Mit kaylis innovations richte ich Websites und Marketingkanäle meiner Kunden auf Marktführerschaft aus. Auf der Bühne, im Podcast und auf Social Media teile ich Einblicke.

Weiterbildung & Abschlüsse

  • Boston University

    Digital Leadership

  • Google EMEA & IAB Europe

    Online Marketing Strategies

  • TÜV NORD Akademie

    Datenschutzbeauftragte

  • sgd

    Diplom-Marketingreferentin

Auszeichnungen

Ausgezeichnet für Innovation, Webdesign und Digital Marketing.

  • Neuro Web Award 2026 Gewinner

    Neuro Web Award

    2026 · Webdesign

  • German CEO Excellence Awards 2024 Winner

    Global CEO Excellence Awards

    2024 · Best Digital Marketing Agency

  • Siegel Arbeitgeber der Zukunft 2024

    Arbeitgeberin der Zukunft

    2024 · Deutsches Innovationsinstitut

  • Global Awards 2023/24 Winner

    Global Awards

    2023/24 · Performance Marketing Specialists of the Year

  • German CEO Excellence Awards 2023 Winner

    Global CEO Excellence Awards

    2023 · Most Innovative Digital Marketing

Kontakt

Lass uns über die Marktposition Deines Unternehmens sprechen.

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