Kathrin Siemokat-Jackson
Founder & Speaker.
Für eine starke Marktposition.
Ich bin Gründerin der Hamburger Digital Marketing Agentur kaylis innovations. Mein Ziel: Unternehmen mit System zum Marktführer zu machen. Als Speaker zeige ich auf Bühnen in D‑A‑CH, wie das gelingt.
2010
Gründung kaylis innovations
15+
Jahre Speaker in D‑A‑CH
20+
Jahre im Digital Marketing
60+
Unternehmen begleitet
„Erfolgreiche Unternehmen brauchen mehr als gute Ideen. Sie brauchen einen klaren Fokus.“
Kathrin Siemokat-Jackson
Mein Weg
Von der ersten Kampagne zum eigenen Unternehmen.
2005
Der Einstieg
Erste Website-Optimierung, erste Suchmaschinen-Kampagne und parallel ein berufsbegleitendes Studium im Marketing-Management.
2010
Die Gründung
Gründung von kaylis innovations als Boutique-Agentur für Digital Marketing, Websites und Consulting.
Heute
Founder & Speaker
Mit kaylis innovations richte ich Websites und Marketingkanäle meiner Kunden auf Marktführerschaft aus. Auf der Bühne, im Podcast und auf Social Media teile ich Einblicke.
Weiterbildung & Abschlüsse
Boston University
Digital Leadership
Google EMEA & IAB Europe
Online Marketing Strategies
TÜV NORD Akademie
Datenschutzbeauftragte
sgd
Diplom-Marketingreferentin
Auszeichnungen
Ausgezeichnet für Innovation, Webdesign und Digital Marketing.
Neuro Web Award
2026 · Webdesign
Global CEO Excellence Awards
2024 · Best Digital Marketing Agency
Arbeitgeberin der Zukunft
2024 · Deutsches Innovationsinstitut
Global Awards
2023/24 · Performance Marketing Specialists of the Year
Global CEO Excellence Awards
2023 · Most Innovative Digital Marketing
Kontakt