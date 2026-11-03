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Vorausgedacht.Perspektiven, die weiterbringen.

Meine Sicht auf Strategie, KI und Unternehmertum. Ich lade Dich ein zu einem Perspektivenwechsel mit einem Blick auf das, was heute zählt und morgen kommt.

Kathrin Siemokat-JacksonKathrin Siemokat-JacksonFounder & Speaker

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