Vorträge & MedienWie wird ein Unternehmen
zum Marktführer?

Darüber spreche ich auf der Bühne, im Podcast und auf Social Media. Ich zeige Strategien, die wirken, spreche über Mindset und erzähle von den Erfolgen meiner Kunden. Lebendig, verständlich und praxisnah.

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Live auf der Bühne

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Vortragsthemen

Themen, die Unternehmen voranbringen.

01

Marketing, Strategien & Marktführerschaft

Wie Unternehmen eine starke digitale Marktpräsenz aufbauen, ihre Marktposition stärken und Marketing als zusammenhängendes System verstehen.

02

Unternehmertum & Mindset

Was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Entscheidungen für nachhaltiges Wachstum zu treffen.

03

Sichtbarkeit & Omnipräsenz

Warum eine starke Marktpräsenz nicht nur eine Frage des Marketings ist, sondern auch der unternehmerischen Haltung und der Bereitschaft, sichtbar zu werden.

Was meine Vorträge ausmacht

Ich verbinde langjährige unternehmerische Erfahrung mit strategischem Fachwissen, echten Beispielen und klaren Botschaften.

Formate

KeynotesImpulsvorträgeKonferenzenBusiness EventsWorkshops

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Wissen & Medien

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Ob Keynote, Interview oder Podcast. Ich freue mich auf Deine Anfrage.

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