Vorträge & MedienWie wird ein Unternehmen
zum Marktführer?
Darüber spreche ich auf der Bühne, im Podcast und auf Social Media. Ich zeige Strategien, die wirken, spreche über Mindset und erzähle von den Erfolgen meiner Kunden. Lebendig, verständlich und praxisnah.
Live auf der Bühne
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Vortragsthemen
Themen, die Unternehmen voranbringen.
Marketing, Strategien & Marktführerschaft
Wie Unternehmen eine starke digitale Marktpräsenz aufbauen, ihre Marktposition stärken und Marketing als zusammenhängendes System verstehen.
Unternehmertum & Mindset
Was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Entscheidungen für nachhaltiges Wachstum zu treffen.
Sichtbarkeit & Omnipräsenz
Warum eine starke Marktpräsenz nicht nur eine Frage des Marketings ist, sondern auch der unternehmerischen Haltung und der Bereitschaft, sichtbar zu werden.
Was meine Vorträge ausmacht
Ich verbinde langjährige unternehmerische Erfahrung mit strategischem Fachwissen, echten Beispielen und klaren Botschaften.
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Wissen & Medien
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