KI-Website erstellen: Vorteile, Nachteile und was Unternehmen oft übersehen

Kann KI eine Website erstellen?

Ja, KI kann heute in kurzer Zeit eine vollständige Website erstellen , inklusive Struktur, Texten, Bildern und Design. Dafür sind keine Programmierkenntnisse nötig.

Die entscheidende Frage ist aber eine andere: Kann diese Website auch das leisten, wofür ein Unternehmen sie braucht?

Denn eine Website ist kein Designprojekt. Sie soll die Zielgruppe richtig ansprechen, Vertrauen aufbauen, Anfragen erzeugen und auf die Marktposition Deines Unternehmens einzahlen. Hier zeigen sich die Unterschiede.

Welche Vorteile hat eine KI-Website?

Ich bin nicht gegen KI-Websites, sie bieten einige Vorteile, wie:

Geschwindigkeit: Eine erste Version steht in Stunden statt in Wochen

Kosten: Auf den ersten Blick sparst Du Dir Designer, Texter und Agentur

Einstieg ohne Vorwissen: Jeder kann loslegen, auch ohne technische Kenntnisse

Moderner Look: Die Ergebnisse sehen aufgeräumt und zeitgemäß aus

In dem Kontext höre ich in Gesprächen mit Geschäftsführern und Entscheidern immer wieder:

„Sieht super aus, viel besser als vorher.“ „Ging so schnell.“ „Alles mit KI gemacht. Wir haben die Kosten für eine Design- und SEO-Agentur gespart.“

Ich verstehe diese Begeisterung, doch beginnt an dieser Stelle auch das Problem.

Warum die neue KI-Website fast immer besser wirkt als die alte

Wer wenig Erfahrung mit Webdesign, Zielgruppen- und Marketingpsychologie oder Copywriting hat, wird die neue KI-Website fast immer als besser empfinden als die alte. Sie ist moderner, die Texte klingen flüssiger, das Design wirkt professioneller.

Für Laien wirkt eine KI-Website auf den ersten Blick fast immer besser. Darin liegt die eigentliche Gefahr.

Denn bewertet wird meistens nur das, was man sieht: den Look und den Klang der Texte. Was man nicht sieht, wird nicht bewertet, weil das Fachwissen dafür fehlt.

„Sieht besser aus“ bedeutet: Die Website gefällt Dir und Deinem Team.

„Funktioniert besser“ bedeutet: Die Website bringt mehr Umsatz, bessere Anfragen und mehr Sichtbarkeit in Deiner Zielgruppe.

Das eine folgt nicht automatisch aus dem anderen.

Welche Nachteile hat eine KI-Website?

In den letzten 6 Monaten kamen immer wieder Selbstständige und Unternehmen zu mir, die sich eine KI-Website erstellt hatten und nicht mehr weiterwussten. Vom Selbstständigen über den Mittelstand bis zum Konzern. Meistens hatten unerfahrene Personen die Website erstellt. Sie hatten viel Zeit investiert. Am Ende kamen weder mehr Umsatz noch bessere Anfragen.

Einige hatten zusätzlich Google Ads oder Social Ads auf die neue Website geschaltet. Sie haben dabei Geld verloren, ohne dass sich der gewünschte Erfolg einstellte. Denn Werbung bringt zwar Besucher, aber wenn die Website nicht überzeugt, wird aus diesen Besuchern keine Anfrage.

In zwei Fällen wurde es richtig teuer. Ein Unternehmen wurde wegen erheblicher Datenschutzverletzungen abgemahnt und musste ein Bußgeld zahlen. Ein anderes erhielt eine Abmahnung, weil KI-generierte Bilder nicht gekennzeichnet waren.

Die 8 häufigsten Schwachstellen von KI-Websites

Diese Schwachstellen sehe ich bei KI-Websites immer wieder:

Texte ohne Substanz: Sie klingen gut, sagen aber nichts, was Kunden überzeugt Fehlendes Zielgruppenverständnis: Die Website spricht niemanden gezielt an Kein durchdachter Aufbau: Besucher werden nicht gezielt zur Anfrage geführt Keine Gesamtstrategie: Die Website hat keine klare Rolle im Marketing des Unternehmens Typisches KI-Design: Sie sieht aus wie jede zweite KI-Website Keine Marketingstrategie auf der Website: Es fehlen Argumente, Vertrauenselemente und klare nächste Schritte Zu aufgebläht: zu viele Seiten, zu viele Elemente, zu viel Code Nichts Einzigartiges: Nichts unterscheidet das Unternehmen vom Wettbewerb

Unsichtbare Risiken bei Technik, Sicherheit und Datenschutz

Mindestens genauso kritisch sind die Punkte, die man nicht sieht:

Aufgeblähter Code: Die Website lädt langsam, was Besucher und Sichtbarkeit kostet

Sicherheitslücken: Angreifer haben leichteres Spiel

Datenschutzfehler, vor allem bei Einwilligungen

Fehlendes oder fehlerhaftes Tracking: Du kannst nicht messen, ob die Website überhaupt funktioniert

Keine nachträglichen Änderungen möglich: Anpassungen werden aufwendig oder sind gar nicht machbar

Diese Punkte werden fast immer vergessen, weil die Website rein optisch bewertet wird. Für ein Unternehmen bedeuten sie handfeste Risiken für Haftung, Kosten und Vertrauen.

Wie gut sind KI-Websites wirklich?

KI-Websites sind so gut wie die Menschen, die sie steuern.

KI kann Inhalte formulieren, Layouts vorschlagen und in kurzer Zeit Varianten erstellen. Sie weiß aber nicht, wofür Dein Unternehmen im Markt stehen soll. Sie kennt Deine Zielgruppe nicht so, wie Du sie nach Jahren kennst, und sie übernimmt keine Verantwortung für das Ergebnis.

Wenn Du Dich in einem Thema nicht auskennst, macht KI es nicht besser, sondern nur schneller schlechter.

Bei kaylis nutzen wir KI in Website-Projekten ganz bewusst, zum Beispiel für Bildideen, Code oder Analysen. Aber immer mit „Human in the Loop“: Ein erfahrener Mensch prüft jedes Ergebnis, bevor es eingesetzt wird.

Bei anderen Aufgaben verzichten wir bewusst auf KI. Strategie, Positionierung, Zielgruppe, finale Texte, Tracking, Cookies und die Datenschutzprüfung liegen bei uns immer beim Menschen. Dort entscheidet sich, ob eine Website wirtschaftlich funktioniert und rechtlich sicher ist.

Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt auch der Neuro Web Award 2026 , mit dem kaylis für seine Websites ausgezeichnet wurde.

Für wen eine KI-Website trotzdem sinnvoll ist

Eine KI-Website ist eine gute Lösung für alle, die eine kleine Website wollen, im Sinne einer digitalen Visitenkarte , um überhaupt erst einmal online zu sein.

Soll Deine Website dagegen aktiv Kunden gewinnen, Deine Marktposition stärken und zusammen mit Google Ads, SEO oder Social Media als System funktionieren, reicht das nicht. Dann braucht es Strategie, Zielgruppenverständnis und Fachwissen, mit oder ohne KI.

Fazit

KI verändert die Art, wie Websites entstehen. Doch eine schnell erstellte Website, die besser aussieht als die alte, ist noch kein Erfolg.

Deshalb würde ich vor jeder KI-Website 3 Fragen stellen:

Woran messen wir den Erfolg? Am eigenen Eindruck oder an Umsatz, Anfragen und Sichtbarkeit in der Zielgruppe? Wer kann die Website fachlich beurteilen? Gibt es jemanden, der Webdesign, Zielgruppenpsychologie und Copywriting wirklich versteht? Sind Technik, Sicherheit und Datenschutz geprüft? Bevor die Website online geht, nicht erst nach der ersten Abmahnung.

Entscheidend ist am Ende, ob Deine Website für Dein Unternehmen arbeitet.

Wenn Du wissen möchtest, ob Deine Website wirklich auf Deine Marktposition und Deine Unternehmensziele einzahlt, können wir uns das gemeinsam anschauen. Vereinbare dafür gern ein persönliches Gespräch. Ich freue mich auf Dich!

Bis dahin viele Grüße, Deine Kathrin