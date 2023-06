Das Ergebnis der Studie war, dass die Befragten angaben, im Kaufprozess einen Mix aus Online und Offline zu favorisieren. Gerade auch nach dem Lockdown, wo Geschäfte wieder geöffnet hatten, sind die Menschen gerne in die Stores vor Ort gegangen.

Lt. Google sind seit Anfang 2022 die Suchanfragen für beide Bereiche, Online und Offline, auf vergleichbarem Niveau.

Der Wunsch nach einem Verkaufserlebnis vor Ort wurde nicht vom Online-Shopping ersetzt, auch wenn der eCommerce trotzdem an Position 1 steht. Was für mich kein Wunder ist, denn online sind die Produktauswahl und die Verfügbarkeit größer. Diese Erfahrung mache ich selbst heute immer noch. Im Shop vor Ort bekomme ich einfach nicht das wonach ich suche, online ist meine Chance größer und der Artikel erreicht mich max. in 72 Stunden. Wenn ich das Produkt also nicht ganz dringend benötige, ist das für mich ok. Ich spreche hier auch nicht von exquisiten Produkten. Die letzten 3 Male ging es um Schuhe, eine Creme, Schokolade und Zahnpasta. Vor Ort nicht gefunden, online verfügbar, nach 48 Stunden hatte ich alles zu Hause. Das fand ich traurig, denn ich möchte den Handel vor Ort gerne unterstützen.

Die Studie aus dem letzten Jahr zeigte auch, dass wir das Erlebnis vor Ort schätzen, das Produkt gerne vorher live sehen wollen bevor wir es kaufen und dann entscheiden, ob wir es online oder offline kaufen. Ich vermute, die Entscheidung wo wir kaufen, hängt dann am Preis und/oder an der Möglichkeit das Produkt mit anderen zu vergleichen. Denn sind wir ehrlich, wir alle vergleichen auch gern. Verständlich. Wir sind es so gewohnt. Im Internet gibt es so viele Produkte oder verschiedene Varianten und auch Preise und Verfügbarkeiten, da bleibt ein Vergleichen nicht aus. Wir sind mittlerweile automatisch darauf trainiert.

Vielleicht können wir aber auch verschiedene Produkte in dem selben Shop auch online kaufen oder haben noch einen Gutschein etc. Da lohnt sich dann die Besichtigung des Artikels offline und der nachfolgende Kauf dessen online. Schade ist dann nur, wenn wir zum Store vor Ort zu Händler A gehen und zu Hause den Artikel im Online-Shop von Händler B kaufen.